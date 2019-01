Nowy komputer dla firmy co dwa lata. Jak obniżyć koszty w firmie w prosty sposób

Posiadanie każdej, nawet niewielkiej firmy wymaga od właściciela zakupu i regularnej wymiany sprzętu komputerowego. Oczywiście najlepszym sposobem na to, jak obniżyć koszty w firmie będzie zakup nowoczesnych urządzeń w jak najniższej cenie. Odpowiedzią jest leasing komputerów dla firm.

Komputer dla firmy nie musi kosztować wiele, warto pomyśleć o leasingu (Shutterstock.com)

Podpowiadamy, jak zapewnić firmie odpowiedni sprzęt i jednocześnie zaoszczędzić. Oferty leasingowe na komputer dla firmy zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a sprzęt oferowany przez leasingodawców jest najwyższej jakości. Po 24-miesięcznym finansowaniu możesz zdać stary, wysłużony sprzęt i pozyskać nowy na jeszcze lepszych warunkach.

Nowy komputer dla firmy co dwa lata Przyjmuje się, że pracodawca powinien zainwestować w nowy komputer dla firmy średnio co 2-5 lat. Sprzęt, który ma już pięć lub siedem lat uznawany jest za przestarzały. Postępująca miniaturyzacja i coraz większa wydajność poszczególnych podzespołów skutkuje powstawaniem sprzętu, który będzie coraz bardziej odpowiadał potrzebom odbiorców. Elektronika należy do grup produktów, które zwykle kupuje się "na chwilę". Coraz nowsze modele komputerów wypychają stare, a to oznacza, że cały czas trzeba być na bieżąco. Jeśli zależy ci na nowym sprzęcie, warto wypróbować leasing na sprzęt.

Przykładowo jeszcze kilka lat laptopy biurowe były ciężkie, zajmowały dużo miejsca, a zamontowana bateria szybko się degenerowała sprawiając, że sprzęt był praktycznie całkowicie zależny od ładowarki. Obecnie większość dostępnych na rynku sprzętów z powodzeniem wytrzyma znacznie więcej bez dostępu do prądu, jest lżejsza, wykonana z bardziej wytrzymałych materiałów i lepiej przystosowana do częstego przenoszenia. Na przykład komputer dla firmy Huawei MateBook D 15,6"wyposażony w nowoczesną baterię umożliwia nawet 6 godzin ciągłej pracy w trybie zrównoważonym bez konieczności ładowania. W dodatku laptop działa wyjątkowo cicho gdy nie jest podłączony do prądu. Taki sprzęt weźmiesz w leasing już za 121.43 zł miesięcznie przy umowie na 24 miesiące.

Czym jest leasing na sprzęt Większe przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na zakup kilku komputerów dla pracowników bez większych problemów. Osoby, które dopiero zaczynają pierwszą działalność i mają ograniczony kapitał, muszą szukać rozwiązań, które są przede wszystkim oszczędne. Opcją, która zadowoli zarówno początkujących, jak i doświadczonych właścicieli firm jest leasing na sprzęt. Umowa podpisywana na 24 miesiące pozwala wyposażyć się w dobry sprzęt przy stosunkowo niskiej wpłacie miesięcznej. W internecie znaleźć można oferty na leasing komputera już od 121 zł. W ten sposób nie trzeba jednorazowo wpłacać kilku tysięcy złotych za sprzęt, który niedługo i tak wypadnie z czołówki.

Pościg za nowoczesnym sprzętem nie dotyczy wyłącznie zapalonych graczy komputerowych, którzy chcą uruchamiać gry w najlepszej jakości. Rozwój oprogramowania, aplikacji oraz coraz lepsze możliwości związane z przesyłaniem danych oznaczają nie tylko lepszy komfort pracy, ale również większe wymagania. Przykładowo komputer dla firmy Huawei MateBook X Pro oferuje 4-rdzeniowy procesor Intel Core i7-8550U z podstawową częstotliwością 1,6-3,4GHz, 8 GB RAM pamięci oraz nowoczesny system operacyjny Windows 10. To powinno w pełni wystarczyć każdemu użytkownikowi do celów związanych z pracą. Wszystko to za 222,65 zł miesięcznie.