Nowy limit dla komornika. Tyle pieniędzy musi ci zostawić

Od 1 stycznia 2025 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wzrasta do 3499,50 zł, co stanowi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Nowe przepisy mają poprawić sytuację dłużników, ale alimenciarze będą nadal ścigani. Komornik może zająć do 60 proc. wynagrodzenia na długi alimentacyjne.