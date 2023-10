Nowy port na Bałtyku. Za kilka dni rusza budowa

Gróbarczyk zwrócił również uwagę na to, jak ważny jest rozwój polskich portów dla budżetu państwa. - Z samych podatków i ceł - to, co jest przeładowywane w portach, przynosi blisko 30 mld zł rocznie. To cały czas wzrasta, więc myślę, że jest o co walczyć w kontekście podnoszenia standardu życia w Polsce - podkreślił wiceminister.