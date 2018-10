Nowy sorter paczek w Zabrzu. Największa inwestycja Poczty Polskiej od lat

Już w najbliższy czwartek (11.09) Poczta Polska uruchomi w Zabrzu nowy sorter. To największa inwestycja spółki od wielu lat.

Uruchomienie nowej maszyny paczkowej w Zabrzu ma usprawnić pracę pocztowców. Umożliwi obsługę do 2,5 mln paczek miesięcznie, jej przewidywana wydajność produkcyjna to 12 tysięcy paczek na godzinę.

- To część większego projektu stworzenia w całej Polsce sieci logistycznej – mówi w rozmowie z money.pl Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. – W całym kraju uruchamiamy nowe hale i sortownie, tak by dostosować się do wymogów rynku. Najważniejszą częścią tej sieci będzie centralny węzeł logistyczny w Łodzi. Zakończenie tego projektu planowane jest w 2022 roku. Żeby móc konkurować z największymi graczami obsługującymi paczki, musimy inwestować.