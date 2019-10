Nowy trend nie w smak H&M. Prezes daje do zrozumienia, że świadomi ekologicznie klienci szkodzą gospodarce

Ruch ekologiczny, który zniechęca do impulsywnego kupowania ubrań słabej jakości zagraża gospodarce, ostrzega prezes H&M. Bo to miejsca pracy, płacone przez firmy podatki… Przekonuje, że jego koncern robi wiele, by jak najmniej szkodzić środowisku.

Sklepy szwedzkiej sieci są w całej Europie - i nie tylko. Lubią je zwłaszcza miłośnicy tzw. szybkiej mody, czyli szybko zmieniających się trendów (flickr.com, Fot: Mike Mozart)

Karl-Johan Persson, dyrektor generalny H&M i syn założyciela firmy-miliardera, alarmuje, że ludzie, którzy postanowili zmniejszyć pozostawiany przez siebie ślad ekologiczny i mniej podróżują samolotami oraz nie kupują tak dużo ubrań i innych produktów, na dłuższą metę szkodzą gospodarce.

Nasilający się ruch proekologiczny to "bardzo realne zagrożenie społeczne". Rosnąca świadomość konsumentów przekłada się na niższy zysk sklepów z szybką modą, a w tym segmencie szwedzka sieciówka jest niekwestionowanym liderem (choć miejsce na podium zajmuje też irlandzki Primark, który wkrótce otworzy pierwszy sklep w Polsce) – informuje serwis Forsal, powołując się na Bloomberg.

Sektor odzieży jest warty 2,5 bln dolarów. Produkcja ubrań zużywa ogromne ilości wody, a ponadto przemysł odzieżowy odpowiada za około 10 proc. światowych emisji – więcej energii niż lotnictwo i żegluga razem wzięte.

Nic dziwnego, że coraz bardziej krytycznie patrzą na "szybką modę" patrzą klienci cechujący się dużą świadomością ekologiczną, a Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych uznała, że "era szybkiej mody" doprowadziła do "katastrofy ekologicznej i społecznej".

Prezes H&M przekonuje, że prowadzony przez jego koncern nie jest obojętny na sprawy środowiska i do 2040 r. zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych. Persson przypomina, że H&M korzysta z bawełny organicznej i materiałów pochodzących z recyklingu. Firma rozpoczęła badania nad innowacyjnymi tkaninami, by poddać recyklingowi np. skórki owoców cytrusowych i stare sieci rybne. Stara się również, by lokalne fabryki były bardziej zrównoważone – współpracuje z lokalnymi rządami przy instalacji paneli słonecznych i innych rozwiązań energii odnawialnej.