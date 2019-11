Nutriflex Omega special wycofany z obrotu. Ważne ostrzeżenie GIF

Preparat do pozajelitowego żywienia Nutriflex Omega special został wycofany z obrotu przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Popularny preparat stosowany w kroplówkach ma bowiem wadę jakościową.

NuTRIflex Omega special, emulsja do infuzji, 5 worków 625 ml

NuTRIflex Omega special, emulsja do infuzji, 5 worków 1250 ml

NuTRIflex Omega special, emulsja do infuzji, 5 worków 1875 ml

NuTRIflex Omega plus, emulsja do infuzji, 5 worków 1250 ml

NuTRIflex Omega plus, emulsja do infuzji, 5 worków 1875 ml

NuTRIflex Omega plus, emulsja do infuzji, 5 worków 2500 ml