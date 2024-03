Obajtek biega na TikToku. "Szlifuje formę" w jednym celu

Zawiadomienie do prokuratury po taśmach Obajtka

Jak już informowaliśmy w WP, we poniedziałek 18 marca br. zawiadomienie do prokuratury związane z "aferą Obajtka" złożył dziennikarz Grzegorz Jakubowski. Chodzi o składanie fałszywych zeznań przez byłego już szefa Orlenu. Ten w procesie Jakubowskiego miał złożyć nieprawdziwe zeznania co do znajomości i relacji z Piotrem Nisztorem.