Obiecywali profilaktykę zdrowia, skończyło się na wciskaniu sprzętu. Gigantyczna kara

"Spółka New Life umyślnie wprowadzała konsumentów w błąd po to, aby przyszli na pokaz i kupili oferowane tam produkty. Temu celowi służyły liczne manipulacje – od ukrywania prawdziwego celu spotkania i obietnic nieistniejących prezentów, po sprawianie wrażenia specjalnej korzyści cenowej" - wskazał cytowany w poniedziałkowej informacji prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Według niego mogło to zniekształcić decyzje konsumentów i skłonić ich do niepotrzebnych i nieopłacalnych dla nich zakupów.