"Łowcy" od cudownych promocji w natarciu. "Żona, gdy to zobaczyła, chciała mnie wyrzucić z domu"

- Pan sprytnie zmanipulował mnie, że wyjątkowo tę kwotę rozłoży mi na raty, tylko muszę teraz zapłacić 10 proc. od całości. Nie wiem dlaczego, ale zgodziłem się zapłacić i wróciłem do domu z wygraną w postaci maty do masażu, garnków i ozonatora. Poza tym za to, że zgodziłem się zapłacić na miejscu 922 zł, "wyjątkowo" otrzymałem dwa vouchery na tygodniowy pobyt w Łebie, Zakopanem lub Karpaczu - tłumaczy poszkodowany mężczyzna.

Jak dodaje: - Żona, gdy to zobaczyła, chciała mnie wyrzucić z domu razem z całą tą wygraną i zabroniła wychodzić kiedykolwiek na takie prezentacje, bo to jest naciąganie starszych ludzi.

Pani Wincenty przeszedł kilka udarów, przyjmuje na stałe na leki. Jak twierdzi, miewa zaniki pamięci i dlatego łatwo było go zmanipulować. Mężczyzna zadzwonił do banku, aby zrezygnować z kredytu, który miał sfinansować zakup produktów. Bank rozpatruje wniosek.

- Do firmy Panamera nie można się dodzwonić. Podany numer telefonu natychmiast się rozłącza. Nie wiem, co dalej robić – rozpacza starszy człowiek.

Ponadto, w dokumentach przekazanych przez firmę Panamera brakowało załączników. Jeden dotyczył prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a drugi powinien być potwierdzeniem prawa sprzedawcy do zawierania umów w imieniu firmy.

Urząd przypomina: "Osoby poszkodowane przez firmy organizujące pokazy handlowe mają prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni - w przypadku odstąpienia od umowy również umowy z nią powiązane (np. umowa kredytu) stają się nieważne. Jeśli firma wbrew przepisom nie poinformowała o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. W razie problemów konsumenci mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Warto też złożyć skargę do UOKiK i opisać praktyki. Jeśli konsument podejrzewa, że ma do czynienia z oszustem, kontakt z przedsiębiorcą jest niemożliwy, powinien zawiadomić policję."

