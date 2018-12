Obok szampana nawet nie stał, do wina też mu trochę brakuje. Sylwestrowy trunek Polaków

O północy z setek tysięcy, jeśli nie kilku milionów butelek w Polsce wystrzelą korki. Sylwestrowej tradycji stanie się zadość. Z jednym zastrzeżeniem, że w ogromnej części nie będą to korki od szampana. Nie będą to nawet korki win musujących, ale nieustająco popularnego "gristojca".

To "aromatyzowany napój winny owocowy musujący gazowany". Zgodnie z ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, taki produkt może zawierać od 4,5 do 15 proc. alkoholu i co najmniej 50 proc. wina owocowego (albo nastawu na wino owocowe albo miodu pitnego) .

Ta sama ustawa pozwala, by "ruski szampan" był słodzony zarówno sokiem owocowym (co jest mało prawdopodobne), cukrem płynnym, jak i syropem glukozowo-fruktozowym. Skoro jasnym już jest, że "ruskie szampany" nie należą do produktów wysokiej jakości (co sugeruje ich cena), skąd bierze się ich popularność wśród znacznej części społeczeństwa? By to zrozumieć, cofnijmy się do carskiej Rosji końca XIX wieku.