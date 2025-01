Obrońcy Matki Boskiej triumfują w sądzie. Wyrok ws. budowy Lidla

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w sprawie budowy centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie. SKO nie dopełniło formalności, co oznacza, że sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia. Wyrok sądu spotkał się z entuzjazmem przeciwników inwestycji.

Właściciel działki zwrócił uwagę na możliwość przemieszczania 180 tys. ton ziemi, co mogłoby wpłynąć na chroniony krajobraz Doliny Pasłęki. Wójt Gietrzwałdu nie zobowiązał Lidla do sporządzenia dokumentacji środowiskowej, co było jednym z powodów zaskarżenia decyzji.