Obwarzanki, kiełbasa i żelki. "Kolorowe jarmarki" przed cmentarnymi bramami

Atmosfera wokół wielu polskich cmentarzy od dawna ma niewiele wspólnego z zadumą. Już z daleka oczom odwiedzających nekropolie ukazują się sceny przywodzące na myśl festyn, a nie dzień oddawania czci zmarłym. Nie dotyczy to jakiegoś konkretnego regionu: odpustowo jest od morza do Tatr.

Zapominalscy kupią nawet ciasto na wagę. Ot choćby po to, by mieć czym ugościć niespodziewanych gości lub dawno niewidzianą rodzinę, gdy już wrócą do mieszkań znad grobów bliskich. Sprzedawcy zdają się mieć też pomysł na to, jak rozweselić dzieci, które marudzą, chodząc od jednego grobu do drugiego: kolorowy balonik w kształcie bałwanka z "Krainy Lodu" lub Pokemona. Gdyby dobrze poszukać, pewnie znalazłyby się też inne zabawki.