Od 1 grudnia zmienił się limit dorabiania dla emerytów i rencistów

ZUS zmniejszy świadczenie , jeśli przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 3 618,30 zł brutto. Warto też pamiętać, żed dotyczy to rencistów oraz emerytów, którzy się osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Limity zmieniają się co trzy miesiące, a ich wysokość zależy od wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie Polaków wzrosło (w III kw. 2020 roku wyniosło 5168,93 zł przy 5024,48 zł w II kw.), od 1 grudnia wzrośnie również limit przychodów dla dorabiających świadczeniobiorców.

Przychód w wysokości do 3 618,30 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale) nie będzie miał wpływu na zmniejszenie świadczenia. Jest on o ok. 100 zł wyższy niż poprzednio - czytamy w komunikacie ZUS.