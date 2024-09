Od 15 lat sprząta pokoje hotelowe. "Zostawiają pokój do góry nogami"

Przedstawicieli których krajów polska pokojowa obawia się najbardziej? - Nie chce generalizować, ale Anglicy i Włosi. O ile jest czysto po Niemcach czy Norwegach, to Anglicy zostawią pokój do góry nogami. Pościel będzie wymieszana z jedzeniem, a wymiociny znajdę wszędzie. Z kolei Włosi codziennie żądają zmiany pościeli i - co gorsze - w ogóle nie spuszczają po sobie wody w toalecie - opowiada serwisowi.