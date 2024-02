Od marca nowe taryfy w GZM. Oto ceny

Od 1 marca 2024 r. pasażerowie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zyskają dostęp do nowego, wspólnego biletu okresowego — Metrobiletu. To efekt współpracy Zarządu Transportu Metropolitalnego, Kolei Śląskich i Polregio. Władze GZM zawarły to porozumienie biletowe pod koniec grudnia 2023 r.