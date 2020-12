Od niedzieli nowy rozkład PKP Intercity. Kolejarze chwalą: nowe miejscowości na mapie połączeń

Szybciej z Trójmiasta do Wrocławia, więcej połączeń ze stolicy do Gdyni, nowe połączenie Łodzi z Krakowem. To kilka nowości z rozkładu PKP Intercity, który zacznie obowiązywać 13 grudnia. Co najważniejsze: sukcesywnie ma rosnąc liczba miejscowości, w których zatrzymują się pociągi.

13 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład PKP Intercity. "Krótsze podróże na wielu trasach i więcej połączeń między dużymi miastami, coraz więcej nowoczesnego taboru na torach" – chwalą się kolejarze. A co konkretnie się zmieni od niedzieli?

Z Warszawy

Korzystający z Express InterCity Premium, czyli Pendolino, z Warszawy do Trójmiasta, pokonają tę trasę w 20 minut krócej, a to dzięki wprowadzeniu dopuszczalnej prędkości 200 km/h na części linii kolejowej między stolicą a Gdańskiem. Podróż ze stacji Warszawa Centralna do Gdańska Głównego w przypadku najszybszego pociągu zajmie 2 godziny i 32 minuty, a do stacji Gdynia Główna – 2 godziny i 59 minut. Dzięki tej zmianie krótsze staną się także podróże z Trójmiasta do Krakowa. Najszybszy pociąg pokona tę trasę w 5 godzin.

W nowym rozkładzie o dwa wzrośnie liczba połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Łączna liczba połączeń wyniesie 30 (wliczając połączenia sezonowe). Poza krótszymi przejazdami pociągami EIP zapewniona zostanie także odpowiednia cykliczność kursowania składów ekonomicznych – kategorii IC i TLK. Najszybsze z nich pokonają trasę między stolicą a Gdańskiem w niecałe 3,5 godziny. Stolica będzie lepiej skomunikowana również z Katowicami, Wrocławiem, Lublinem, Szczecinem, Opolem czy Kielcami.

Z Trójmiasta

Z Trójmiasta szybciej będzie można dojechać do Wrocławia. Dzięki zakończeniu modernizacji linii między Poznaniem a Wrocławiem czas przejazdu z Gdańska do stolicy Dolnego Śląska skróci się o około 40 minut - najszybszy pociąg będzie jechać 4 godziny i 58 minut. Co za tym idzie, podróże między Poznaniem a Wrocławiem skrócą się z około 2 godzin i 20 minut do 1 godziny i 44 minut dla najszybszego pociągu. Liczba połączeń między miastami zwiększy się z 11 do 15.

Nowe połączenia

Nowym pociągiem będzie IC Kazimierz, dzięki któremu pasażerowie zyskają dodatkowe połączenie Krakowa z Łodzią. Nowy pociąg IC Chełmoński zapewni dojazd ze Świnoujścia do Krakowa przez Zieloną Górę, Wrocław i Katowice. IC Karłowicz relacji Warszawa – Zakopane przez Radom, Kielce i Kraków to nowe połączenie, które w sezonie zimowym i wakacyjnym zapewni możliwość dojazdu do Zakopanego.

Dodatkową możliwość podróży na trasie Katowice – Warszawa – Trójmiasto stworzy kolejne połączenie Express InterCity Premium. Uruchomiony zostanie nowy pociąg IC Lubuszanin relacji Chełm – Zielona Góra przez Lublin, Warszawę i Poznań, z grupą wagonów bezpośrednich do Gorzowa Wielkopolskiego.

Rozkład na sezon 2020/2021 przynosi także nowe możliwości zagranicznych podróży. Pociąg IC Wawel zapewni mieszkańcom Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia i Zielonej Góry codzienne połączenie z Berlinem. Podróżni zyskają bezpośrednie połączenie z Podkarpacia do Pragi i Budapesztu, które umożliwi nowa, wydłużona do Przemyśla relacja pociągu IC Cracovia.

Nowością na torach będzie także skład TLK Sudety relacji Jelenia Góra – Kraków, który pojedzie przez południową część województwa dolnośląskiego, m.in. Świdnicę, Dzierżoniów i Ząbkowice Śląskie oraz Nysę i Prudnik na Opolszczyźnie, włączając tym samym te 5 miast w siatkę połączeń PKP Intercity.

Więcej miast i miejscowości z dostępem do kolei

Po kilku latach przerwy Otwock odzyska bezpośredni dostęp do oferty PKP Intercity dzięki kończącej się modernizacji linii nr 7 na odcinku Pilawa – Otwock i skierowaniu pociągów łączących Warszawę i Lublin właśnie przez to miasto.

Od czerwca 2021 roku dostęp do usług PKP Intercity uzyska również kilka nowych miejscowości na Podlasiu. Pociąg TLK Biebrza pojedzie w wydłużonej relacji Gdynia – Warszawa przez Olsztyn, Białystok, a dalej przez Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę i Siemiatycze, zapewniając mieszkańcom tych miejscowości bezpośredni dojazd do stolicy.

Siatka połączeń przewoźnika staje się coraz gęstsza. Jeszcze w rozkładzie jazdy 2014/2015 pociągi PKP Intercity zatrzymywały się w blisko 300 miastach i miejscowościach. W każdym kolejnym rozkładzie ta liczba systematycznie rosła dochodząc do ponad 400 obsługiwanych w tej chwili miast i miejscowości. W rocznym rozkładzie jazdy na sezon 2020/2021 pociągi PKP Intercity będą zatrzymywać się już w około 420 ośrodkach.