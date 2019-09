Od stycznia podatki zapłacimy po nowemu. Od października wygenerujemy indywidualne rachunki

Wszyscy podatnicy w Polsce muszą przygotować się na gigantyczną zmianę. Od początku przyszłego roku będą opłacać podatki na indywidualne numery kont przyznane im przez fiskusa. Na początek PIT, CIT i VAT.



- Każda osoba otrzyma mikrorachunek, którego numer będzie oparty o PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP w przypadku osób i instytucji, dla których jest identyfikator podatkowy – mówi money.pl rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. To o tyle istotne, że numer zostanie przyznany raz na całe życie - osoby czy przedsiębiorstwa.

- Korzystanie z mikrorachunków od 1 stycznia będzie obowiązkowe, ale przyniesie podatnikom jedynie ułatwienia. Choćby w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoba rozliczająca PIT musi szukać właściwego konta odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Ten problem zniknie – w kontaktach z US będziemy mieli jeden rachunek na całe życie – tłumaczy rzecznik resortu.

Od początku przyszłego roku na indywidualny numer konta wysyłać będziemy PIT, CIT i VAT. Docelowo jednak na mikrorachunki trafiać będą wszelkie zobowiązania podatkowe. Dziś przedsiębiorcy muszą znać kilka numerów kont – osobne dla każdego z tytułów podatkowych. W połączeniu z liczbą 400 urzędów skarbowych w całej Polsce komplikuje to system i niejednokrotnie doprowadza do problematycznych pomyłek. Przeksięgowanie pieniędzy np. z konta PIT na CIT wymaga wizyty w urzędzie lub szeregu pism. Od stycznia możliwość pomyłki zostanie zredukowana niemal do zera.