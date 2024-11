Odbiór przesyłek GLS w automatach paczkowych ORLEN

Do tej pory wiodącym, elastycznym rozwiązaniem dostaw poza domem (out of home) w ofercie GLS (https://gls-group.com/PL/pl/home/) były doręczenia do sieci punktów Szybkiej Paczki. W ramach tej usługi na terenie całego kraju są dostępne miejsca odbioru i nadawania przesyłek. Obecnie jest ich już ponad 7000 i ciągle otwierane są nowe. Punkty zlokalizowane są w różnego rodzaju lokalach usługowych, znanych marketach, małych sklepach, czy stacjach paliw. Ich umiejscowienie pozwala na szybką, prostą i bezpieczną realizację usług. Kurierzy mogą tam zostawiać paczki zgodnie z życzeniem odbiorców. Ci z kolei mogą odebrać swoje przesyłki w dogodnym dla siebie terminie. Punkty Szybkiej Paczki są bowiem otwarte w tygodniu zazwyczaj do 18:00, a duża część z nich znacznie dłużej. Dla najbardziej zapracowanych i zabieganych klientów w ofercie GLS znajdują się punkty otwarte również w weekendy.