Oddali do użytku i się zepsuł. Wart 6 mld złotych blok w Jaworznie w końcu zaczął działać

Wszystko wskazuje więc na to, że to koniec długiej i usłanej wieloma problemami historii uruchamiania nowego bloku w Jaworznie, wybudowanego kosztem sześciu miliardów złotych. Pierwotnie został on uruchomiony - już wtedy z opóźnieniem - w listopadzie 2020 roku. Minęło pół roku i w czerwcu 2021 roku inwestycja została wyłączona z powodu usterek.