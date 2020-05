Odmrażanie gospodarki. PKP Intercity przywraca część zawieszonych połączeń

Z pierwszego połączenia klienci będą mogli skorzystać każdego dnia, natomiast z Krakowa do Gdyni pojadą od poniedziałku do piątku oraz w niedziele.

Zobacz też: Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. "To 200-300 tys. osób. Drugie tyle nie przyjedzie"

Przewoźnik jednak dostosuje się do zaostrzonych reżimów sanitarnych wynikających z trwającej pandemii koronawirusa. Dlatego też klientom udostępniona zostanie połowa miejsc w wagonach - po to, by zwiększyć odstęp pomiędzy podróżnymi.