Odpady promieniotwórcze będzie można zobaczyć na żywo. Oto warunki

W trakcie zbliżającej się Nocy Muzeów chętni będą mogli zwiedzić Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, ok. 90 km od Warszawy. Osoby zainteresowane odwiedzinami KSOP muszą jednak zgłosić się do organizatorów wcześniej, bo do 15 maja, oraz podać swoje dane osobowe.