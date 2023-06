Odstąpienie od umowy kupna samochodu – co musisz wiedzieć?

Aby odstąpić od umowy i odzyskać pieniądze, musimy udowodnić, że przedmiot umowy – w tym przypadku zakupiony samochód – ma istotną wadę fizyczną lub prawną. Wada prawna istnieje wtedy, kiedy okaże się, że auto należy do osoby trzeciej. Może się tak zdarzyć, jeśli pojazd ma dwóch właścicieli i jeden z nich nic nie wie o sprzedaży. Inne sytuacje to zajęcie komornicze czy kradzież – w obu przypadkach osoba, która próbuje sprzedać samochód, nie ma do tego prawa.