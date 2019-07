Odwołany lot z Warszawy do Londynu. Wcześniej LOT pięć razy zmieniał godzinę

Samolot z Warszawy do Londynu miał wylecieć o 7:30, ale nie wyleciał - lot ostatecznie odwołano. O sprawie informuje nasz czytelnik. PLL LOT wcześniej pięć razy zmieniał godzinę wylotu. Lotnisko zapewnia, że było gotowe, wina leży po stronie linii.

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT o numerze LO 281 miał odlecieć z Warszawy do Londynu o 7:30 we wtorek rano, jednak nie odleciał - lot został odwołany. Wcześniej linie informowały o opóźnieniu o blisko 3,5 godz. Poprzez platformę dziejesie.wp.pl zgłosił się do nas czytelnik - wysłał zdjęcia wiadomości, które dostawał od PLL LOT. Linie pięć razy zmieniały termin wylotu. Pierwsza wiadomość przyszła jeszcze w poniedziałek wieczorem, później pasażer przez całą noc dostawał kolejne SMS-y.