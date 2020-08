Ogniska ASF. Wyślą drony na dziki. Będzie też więcej polowań

Na czym to wzmocnienie ma polegać? To przede wszystkim "depopulacja dzika", czyli maksymalny odstrzał. Jak wyjaśniają służby weterynaryjne, nie wszystkie padłe z powodu ASF dziki zostały odnalezione, więc hodowcy i rolnicy mogą się na nie natknąć i przenieść chorobę dalej, do swoich gospodarstw.