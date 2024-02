Olsztyn z nowymi lotami czarterowymi. Oto szczegóły połączeń

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zyskuje kolejne połączenie czarterowe, w tym do stolicy Albanii Tirany. Tegoroczna siatka połączeń czarterowych warmińsko-mazurskiego portu zwiększa się do trzech destynacji, obejmując loty do tureckiej Antalyi i tunezyjskiej Enfidhy - podał port Olsztyn-Mazury.