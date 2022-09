OLX z zarzutami UOKiK. Popularny serwis miał wprowadzać użytkowników w błąd

OLX odpowiada na zarzuty

Do zarzutów odniosła się już spółka. "Otwarcie współpracujemy z urzędem, udzielając pełnych odpowiedzi na zadane pytania. (...) Deklarujemy pełną współpracę z UOKiK w ramach prowadzonego postępowania" - podał OLX. "Dla dynamicznej branży e-commerce, w której operuje serwis OLX - a także szerzej branży IT - charakterystyczna jest ciągła ewolucja usług i produktu. Odpowiedzialnie tworząc OLX, stale wsłuchujemy się w głosy użytkowników i dostosowujemy swoje usługi do ich potrzeb" - przekazał OLX w oświadczeniu przesłanym PAP. Serwis zapewnia, ze jest rozwijany w celu dostarczenia użytkownikom rozwiązań dopasowanych do ich oczekiwań.