Opłata roczna BDO 2024. Wkrótce minie termin. Kto musi pamiętać o zapłacie?

Opłata roczna BDO 2024. Do kiedy? Ile wynosi?

Ostateczny termin zapłaty opłaty rocznej BDO jest stały. Zobowiązane do jej uiszczenia podmioty mogą zrobić to do końca lutego. Oznacza to, że w 2024 roku daninę należy zapłacić do 29 lutego. Gdzie wpłacić opłatę roczną? Jak wynika z informacji przekazanych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, opłatę BDO - zarówno roczną, jak i rejestrową - należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.