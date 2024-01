Nie płacisz abonamentu RTV? Fiskus nie żartuje. Zajął grube miliony na kontach

Na koniec 2022 roku, zaledwie co trzeci zobowiązany do płacenia abonamentu RTV (34,7 proc.) regulował swoje zobowiązania. Kontrole nie są łatwe do przeprowadzenia, ponieważ Poczta Polska dysponuje jedynie kilkudziesięcioma kontrolerami na terenie całego kraju. "Nie trzeba ich wpuścić do domu lub mieszkania i nie grożą nam za to konsekwencje. Nie wystarczy też zdjęcie radioodbiornika w samochodzie, aby nałożyć karę" - przypomina serwis Wirtualnemedia.pl.