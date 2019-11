Opóźnienia w wypłatach 500+. Nie wszyscy dostali pieniądze

PiS rozbudował swój flagowy program i daje teraz 500+ na każde dziecko. Jednak mimo złożenia wniosków o świadczenie, nadal nie wszyscy dostali pieniądze. Tymczasem rząd zapewniał, że gotówka będzie już na koniec października.

Rząd zachęcał do szybkiego składania dokumentów - tak, by pierwsze pieniądze zaczęły trafiać do Polaków już pierwszego dnia obowiązywania ustawy. - To już ostatni dzwonek na to, aby otrzymać świadczenie 500 plus na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca - mówiła pod koniec września minister Bożena Borys-Szopa.