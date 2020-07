Ostatni moment na dodatek solidarnościowy. Po sierpniu już go nie dostaniesz

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie. Mogą o nie wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku - podaje ZUS.

Dodatek solidarnościowy to kwota 1400 zł miesięcznie, wypłacana między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej po miesiącu, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Za kilka dni (kiedy zacznie się sierpień) pozostanie możliwość otrzymania go po raz ostatni.