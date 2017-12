Ostatni moment na zrobienie przelewu przed świętami. Potem trzeba będzie dodatkowo płacić

Jeśli chcemy przelać komuś pieniądze i mają one trafić na jego konto jeszcze przed świętami, to piątkowe popołudnie jest ostatnią na to szansą. Jeśli się spóźnimy, przelew dojdzie dopiero w środę.

W piątek przelew warto wysłać przed 16. (Fotolia, Fot: Dron)

Ostatnia przedświąteczna sesja rozliczeń przelewów między bankami zacznie się w piątek o godzinie 16. Jeśli wyślemy pieniądze przed tą godziną, przelew dojdzie jeszcze w piątek. W przeciwnym razie poczekamy aż do środy po świętach.

Chodzi o tak zwane przelewy w systemie Elixir. Czyli te, z których statystyczny Kowalski korzysta najczęściej. Jak przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa, która umożliwia elektroniczną wymianę komunikatów rozliczeniowych oraz informacji pomiędzy jego uczestnikami, od piątkowego wieczora do środowego poranka nie będą się odbywały sesje rozliczeniowe.

Nie oznacza to jednak, że zostaniemy prez ten czas całkowicie pozbawieni możliwości przesyłania pieniędzy. Istnieje bowiem też drugi system - Express Elixir, który działa codziennie, bez względu na to, czy mamy święta, czy weekend. Pieniądze wysłane za jego pośrednictwem docierają na wskazane konto natychmiast po wysłaniu. Haczyk jest tylko taki, że trzeba za taki przelew dodatkowo zapłacić kilka złotych (kwoty są ustalane indywidualnie przez każd bank).

Druga potencjalna przeszkoda to fakt, że niektóre mniejsze banki nie w pełni wykorzstują możliwości tego systemu (np. Bank Pocztowy i Citi Handlowy). Pełną listę banków oferujących tę usługę, można znaleźć klikając tutaj.