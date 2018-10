Ostrożnie, ale bez strachu - jak bezpiecznie płacić kartą przez Internet?

Robienie zakupów przez Internet czy opłacanie rachunków online cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Za pomocą kliknięcia myszki lub palca na ekranie smartfona - prosto, wygodnie i bez wychodzenia z domu możemy płacić za wszystko! To ułatwia zarządzanie domowym budżetem.

Chargeback

Płacąc kartą w sieci, możemy paść ofiarą oszustów. Dlatego jednym z mechanizmów ochrony, który w dużym stopniu gwarantuje bezpieczeństwo, jest chargeback. Dzięki niemu w przypadku otrzymania uszkodzonego bądź niezgodnego z opisem towaru lub niewykonania usługi otrzymujemy zwrot gotówki, oczywiście jeśli wszelkie próby porozumienia ze sprzedawcą lub usługodawcą okazały się nieudane. Wówczas możemy zwrócić się do naszego banku z prośbą o rozstrzygnięcie sporu. Warto o tym pamiętać, dokonując zakupów online. Pomoże nam to zabezpieczyć się od utraty środków.

Usługa chargeback dostępna jest dla właścicieli kart Visa i MasterCard nie tylko online, ale również w sklepach stacjonarnych i usługach telefonicznych - ba, nawet w sytuacji wypłaty gotówki w bankomacie lub oddziale banku. Jest także bezpłatna, bowiem to placówka bankowa na podstawie reklamacji klienta karty przeprowadza dochodzenie. Reklamację przesyłamy do centrum rozliczeniowego, które kontaktuje się ze spornym sprzedawcą.

Systemy zabezpieczające podstawowe dane

Dokonując płatności, nie możemy zapomnieć o skontrolowaniu, czy sprzedawca bądź usługodawca spełnił wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Mowa tutaj o symbolu kłódki lub klucza przy adresie strony, które świadczą o połączeniu szyfrowanym SSL. Dzięki temu żadna osoba nie mająca uprawnień nie ma dostępu informacji wprowadzanych na stronie.

Korzystając z szyfrowanej kodem SSL strony, mamy pewność, że znajdujemy się na zaufanej witrynie i jesteśmy chronieni przed fałszywymi informacjami oraz technikami phishingu, które mają na celu wyłudzenie wrażliwych danych. Co ciekawe, istnieją certyfikaty SSL o różnym poziomie weryfikacji. Wyróżniamy:DV, OV i EV - i to właśnie ten ostatni jest najbardziej szczegółowy i dokładny. Dlatego dobrym sposobem na ochronę jest korzystanie z usług sprawdzonych sklepów i portali internetowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku serwisów aukcyjnych czy sklepów internetowych, w których płacimy online.