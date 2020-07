Oszuści podszyli się pod duży bank. Można stracić oszczędności

Chwila nieuwagi i nasze oszczędności trafiają w cudze ręce. Na to liczą przestępcy, którzy podszyli się pod znany bank. O wyrafinowanym oszustwie informuje Santander Bank Polska.

"W e-mailach, które wysyłają, proszą o weryfikację konta. Ukryty link kieruje do fałszywej strony do logowania" - można przeczytać w komunikacie banku.

Co dokładnie znajduje się w treści fałszywego maila? "Nasz system bezpieczeństwa wykrył, że Twoje konto wygasło i zostało tymczasowo zawieszone w celu weryfikacji. Aby zweryfikować swoje konto i umożliwić nam przetworzenie płatności, kliknij 'Dalej'".

Przedstawiciele banku informują, że jeśli ktoś dostanie taką wiadomość, pod żadnym pozorem nie powinien w nią klikać. Taka czynność może doprowadzić do tego, że przestępcy zyskają dane z karty płatniczej ofiary. A to prosta droga do wyzerowania środków na koncie.