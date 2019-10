Oszuści podszywają się pod PKO BP. Zwróć uwagę na e-maile, które otrzymujesz

Oszuści chcą wyłudzić dane kart kredytowych klientów PKO Banku Polskiego. Wysyłają do nich e-maile z odnośnikiem do podejrzanej strony internetowej, gdzie proszą o uzupełnienie poufnych danych osobowych.

Klienci otrzymują e-maile, w których zostają poinformowani o rzekomych nieautoryzowanych próbach logowania się na ich konta bankowości internetowej – podaje portal niebezpiecznik.pl. W wiadomości zamieszczony jest link, który odsyła do "formularza" przypominającego system logowania banku.

Co ciekawe, oszuści nie próbują wyłudzić danych logowania, ale… numery karty kredytowej. To właśnie o nie proszą na fałszywej stronie.

PKO BP nigdy nie wysyła do swoich klientów e-maili z linkiem do zalogowania się do serwisu internetowego. Bank przypomina również, żeby zawsze wpisywać adres strony ręcznie, a nie posługiwać się linkami. Pomocne może też okazać się zwrócenie uwagi na adres strony i wszelkie odstępstwa od standardowej procedury logowania np. nietypowe komunikaty, czy brak obrazka bezpieczeństwa.