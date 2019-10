Fałszywe e-maile z linkami do formularzy kredytowych. PKO BP ostrzega

Oszuści podszywają się pod PKO Bank Polski i rozsyłają fałszywe e-maile z linkami do formularzy kredytowych. Bank ostrzega, że nie jest nadawcą tych wiadomości, a włączenie linku może doprowadzić do instalacji złośliwego oprogramowania.

Czujność wszystkich klientów PKO BP powinny wzbudzić e-maile, w których są proszeni o uzupełnienie formularza potrzebnego do złożenia wniosku kredytowego. Bank nie wysyła takich e-maili, a wejście w link w wiadomości przekieruje nas na stronę, z której bezwiednie pobrany i zainstalowany będzie wirus.

PKO BP nigdy nie wysyła do swoich klientów e-maili z linkiem do zalogowania się do serwisu internetowego. Bank przypomina również, żeby zawsze wpisywać adres strony ręcznie, a nie posługiwać się linkami. Pomocne może też okazać się zwrócenie uwagi na adres strony i wszelkie odstępstwa od standardowej procedury logowania np. nietypowy komunikaty, czy brak obrazka bezpieczeństwa.