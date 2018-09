Oszuści wysyłają fałszywe maile do klientów banku. Pekao ostrzega

Bank Pekao ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości i zachęcają do otwarcia załącznika, który może zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem.



Korespondencja wysyłana jest z adresu, który przypomina oryginalną domenę banku. Dołączony jest do niej załącznik, który ma zawierać fakturę. Nie wolno go otwierać, bo grozi to zainfekowaniem komputera niebezpiecznym, złośliwym oprogramowaniem.