Oszuści znowu podszywają się pod CEDIG. Próbują wyłudzić fikcyjne opłaty

Niedawne zamieszanie wokół wpisów do centralnej ewidencji działalności gospodarczej najwyraźniej ośmieliło oszustów do ponownych prób złowienia naiwnych i wyłudzenia opłat, jakich nikt nie ma prawa pobierać. Nasza czytelniczka właśnie dostała takie pismo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Uwaga na takie pisma, to próba wyłudzenia pieniędzy. (WP.PL)

"Ogłoszenie wpisu w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczych i Firm wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej zgodnie z aktualnym regulaminem CRDGiF w wysokości 290 zł" - wynika z pisma, jakie dostała nasza czytelniczka.

Pod spodem zamieszczono wypełniony blankiet przelewu na konto właściciela CRDGiF. Wystarczy pójść do banku i zapłacić? Odradzamy.

To kolejny przykład "łowienia na CEIDG". Oszuści zakładają firmy o nazwach, które mają sugerować, ze mamy do czynienia z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i rozsyłają listy z żądaniem zapłaty za umieszczenie w swojej bazie.

Mogłoby się wydawać, że numer jest dobrze znany i nikt nie powinien dać się w ten sposób nabrać, ale wiele wskazuje na to, że wciąż nie brakuje osób, które dają się podpuścić oszustom.

W Polsce funkcjonuje kilka firm, które rozsyłają przedsiębiorcom nakazy zapłaty za wpisanie do rejestrów. Wszystkie mają nazwy przypominające rozwinięcie skrótu CEIDG. Łączy je też to, że pod rozsyłanymi listami zazwyczaj podpisany jest anonimowy "administrator".

Zaznaczmy dla porządku, że rejestracja przedsiębiorców w podlegającym Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

"UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii są BEZPŁATNE" - taki komunikat wisi na stronie ceidg.gov.pl.

"Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne" - czytamy.

Nie uzupełnisz wpisu o numer PESEL do 19 maja, twoja firma zostanie wykreślona z CEIDG. Taka informacja zelektryzowała przedsiębiorców z zeszłym tygodniu. W urzędach miast pojawiły się kolejki, a rządowa strona ceidg.gov.pl nie wytrzymała wzmożonego ruchu.

Winne tego zamieszania okazało się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które nie przypomniało zawczasu o biurokratycznym obowiązku uzupełnienia wpisu do CEIDG o numer PESEL przedsiębiorcy.

Choć brak numeru PESEL dotyczył bardzo niewielkiej liczby aktywnych przedsiębiorców, zamieszczone na stronie ceidg.gov.pl komunikaty były napisane w tak kategorycznym tonie, że wielu przedsiębiorców przestraszyło się, że zostaną skreśleni z CEIDG.

Takie wykreślenie to poważna sprawa, bo przedsiębiorcy grożą wtedy kilkutysięczne grzywny za prowadzenie biznesu bez rejestracji, mogą stracić tytuł do ubezpieczeń społecznych, a także mogą podpaść fiskusowi.

Dopiero w ostatni dzień na uzupełnienie danych w urzędach gmin, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii złagodziło swój przekaz. Ze strony ceidg.gov.pl zniknął komunikat straszący wykreśleniem wpisów przedsiębiorców i pojawiły się nowe, utrzymane w uspokajającym tonie.

"Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma - możesz go uzupełnić" - czytamy teraz.

Jeszcze w piątek rano komunikat kończył się tak: "Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu".

Przekaz zmieniono także w odniesieniu do konsekwencji nieuzupełnienia wpisu o PESEL. MPiT poinformował, że po 19 maja rozpocznie usuwanie wpisów, ale zacznie od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. "Przez kilka dni będzie zatem czas na upewnienie się, że wpis zawiera niezbędne dane" - dopisano.