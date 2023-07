Oszust z portalu randkowego. Kobieta straciła ćwierć miliona złotych

Co do ogólnych zasad oszustwo przebiegało podobnie jak dziś. Wytypowana, najczęściej nieprzypadkowo, zamożna ofiara otrzymywała list od rzekomo uwięzionego bogatego nieznajomego. Ten oferował dużą sumę pieniędzy za wyciągnięcie go z kłopotów. W tym celu ofiara musiała na przykład opłacić podróż, przekupić strażników i urzędników lub uiścić innego rodzaju "opłatę manipulacyjną".