Oszustka wrobiła emerytów w kredyty na ponad milion złotych

Emeryci, którzy chcieli wziąć kredyt, zwrócili się o pomoc w kontakcie z bankiem. Wyszukana w internecie "pośredniczka" bez problemu załatwiła im kilka pożyczek. I wpędziła w gigantyczne długi.

Emeryci nadal jednak nie dostali swoich pieniędzy. W końcu zaczęłydo nich przychodzić wezwania do spłaty rat kredytu. Kiedy przerażeni zadzownili do Darii Z. z prośbą o wyjaśnienia, ta powiedziała, że trzeba jeszcze dobrać... kilkanaście tysięcy złotych chwilówek na ubezpieczenie kredytu! Starsi ludzi dali nabrać się i na to, ale kiedy zaczęły przychodzić kolejne monity, zwrócili się o pomoc do detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.