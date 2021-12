Oszustwa VAT na biopaliwach. Kolejne zatrzymania ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejne dwie osoby podejrzane o udział w grupie wyłudzającej podatek VAT przy produkcji biopaliw i pranie pieniędzy. Do tej pory w związku z prowadzonym śledztwem zarzuty przedstawiono 61 osobom. Do zatrzymań dwóch podejrzanych doszło we Wrocławiu i Namysłowie.