Oszustwo na "pracownika banku". Kobieta straciła 110 tys. zł

Podszywali się pod pracownika BIK-u i prokuratora

Jak relacjonuje Daniel Lelko, oszust zadzwonił do kobiety i poinformował ją, że pracownik jej banku jest zamieszany w wyłudzenia. Polecił jej, aby udała się do banku i wzięła kredyt. Powiedział także, że zadzwoni do niej prokurator z Mokotowa. Aby go uwiarygodnić, podał kobiecie jego imię i nazwisko oraz numer telefonu. Kobieta sprawdziła te dane na stronie internetowej prokuratury i okazało się, że są prawdziwe.