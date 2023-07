Nie daj się oszukać. Nowy sposób. Metoda "na pracownika banku"

Jak działają oszuści?

Oszustwo na zdalny pulpit jest perfidne. Zaczyna się od nawiązania kontaktu z ofiarą. Zazwyczaj odbywa się on przez e-maila, komunikator internetowy lub telefon. Przestępcy przed przystąpieniem do ataku, pozyskują podstawowe dane o rozmówcy m.in. z mediów społecznościowych. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie aplikacji i jej autoryzacja. W tym momencie przestępca ma możliwość połączenia się z urządzeniem ofiary zdalnie. Do tego wymagane jest podanie numeru ID oraz hasła generowanego.