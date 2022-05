Oto co przyniosły wyższe kary dla piratów drogowych. Liczba wypadków nadal ogromna

W 2021 roku w Polsce doszło do niemal 23 tys. wypadków drogowych, w których zginęło ponad 2,2 tys. osób, a ponad 26 tys. zostało rannych - wynika z policyjnych statystyk. Przez wiele lat w naszym kraju nie rosły stawki mandatów, co sprawiało, że dla kierowców łamiących przepisy drogowe kary finansowe nie stanowiły dużego obciążenia domowego budżetu. Od 2022 roku to się zmieniło, a maksymalna wysokość grzywny wzrosła z 5 do 30 tys. zł.