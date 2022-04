Na drogi wyjechały specjalne patrole policji. Sypią się mandaty na tysiące złotych

Nowe stawki mandatów określa rozporządzenie. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej:

o 41-50 km/h - 1 tys. zł,

o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł,

o 61-70 km/h - 2 tys. zł,

o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł.