Mandaty na kwotę 335 mln zł. Rekordowe kary dla kierowców

Bożena Kaleta, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu informuje, że w styczniu 2022 r. policjanci wystawili kary o wartości ponad 95 mln zł, a dokładnie: 95 671 759,19 zł. To zdecydowanie więcej niż przed rokiem. W styczniu 2021 r. mundurowi wystawili bowiem mandaty na łączną wartość 50 585 844,37 zł. Odnotowaliśmy zatem rok do roku wzrost o ok. 45 mln zł, czyli prawie o 90 proc.