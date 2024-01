Oto najpopularniejsze cyberzagrożenia w 2023 roku. Jak się przed nimi chronić?

Zwrócono uwagę, że 82,4 proc. przedsiębiorstw nie korzysta z usług lub narzędzi antyfraudowych. Zaznaczono, że odsetek ten wzrósł od 2022 r. o 2,6 pkt. proc. BIK wyjaśnia, że wynika to z przeświadczenia, że wystarczy zdrowy rozsądek, by zapobiec wyłudzeniom. Jak poinformowano "to złudne przekonanie, tym bardziej, że gros przedsiębiorstw jest w posiadaniu danych swoich klientów i pracowników, którym należy zapewnić odpowiednie metody ochrony. W przeciwnym razie, w wyniku np. wycieku danych klientów może to narazić podmiot na ryzyko pozwów i na wysokie kary administracyjne". Jak przypomniał BIK w przypadku małych firm, wysokość kar może przesądzić nawet o tym, że znikną z rynku.