Otwarcie granic. Hotelarze nie chcą mówić głośno, że "tęsknili za Niemcem", ale jest ulga

Stąd tak wielu Niemców można spotkać w Międzyzdrojach czy Świnoujściu. Menedżerka z hotelu "Trzy wyspy" w Świnoujściu mówi, że jej hotel nie jest nastawiony na zagranicznych gości, ale w sezonie zimowym i jesiennym to oni właśnie stanowią największą grupę. - Wiemy jednak, że Świnoujście bazuje na turystach z zagranicy. To ważny klient, choćby w restauracjach – dodaje.

Goście z zagranicy nie tylko jedzą za polskie złotówki i nocują w naszych hotelach, ale przy okazji odwiedzają fryzjerów, kosmetyczki, dentystę i wiele innych miejsc usługowych. Do tej pory było to tak naturalne, że wystarczy przejechać kilkadziesiąt kilometrów, by taniej (i często lepiej) zrealizować jakąś usługę, że nikt nawet nie zastanawiał się, kiedy przekracza granicę.

Żaden z naszych rozmówców nie chce przyznać wprost, że brakowało mu Niemców i że boi się, czy wraz z otwarciem granic fizycznych "znikną" też te w głowach. Wszyscy podkreślają, że sezon letni i tak pięknie się sprzedaje, że polscy turyści dopiszą, a Niemcy – "fajnie, że przyjadą, ale nie opieramy na nich biznesu". Rezerwa wynika pewnie z obawy, by w eter nie poszła informacja, że klient niemiecki to ten, którego się w pierwszej chwili oczekuje. Tak czy inaczej wszyscy są gotowi, by niemal od razu wywiesić transparent "herzlich willkommen". I czekają, by świeża informacja o otwarciu granic znalazła przełożenie na rezerwacje.