"Our world is beautiful” - rusza czwarta edycja prestiżowego konkursu CEWE Photo Award.

Zdjęcia są dla nas ważne, upamiętniają piękne chwile i wywołują uśmiech na naszych twarzach. Jeśli też tak uważasz, to jesteś idealnym kandydatem do zgłoszenia swoich fotografii w konkursie CEWE Photo Award. To czwarta edycja Konkursu Fotograficznego, który udowadnia, że fotografia to uniwersalny język, dzięki któremu łączą się ludzie z całego świata. Taka cecha to bezcenna wartość, która zwłaszcza w ostatnim czasie zyskała na znaczeniu. Tematem Konkursu jest pokazanie, że „Nasz świat jest piękny”. Chcemy dzięki temu zwrócić uwagę na to, co jest piękne i warte ochrony w każdej sytuacji. Wszyscy uczestnicy sprawiają, że świat staje się nieco lepszy, ponieważ Konkurs jest połączony z działalnością charytatywną. Za każde zgłoszone zdjęcie CEWE przekaże 10 Eurocentów na rzecz SOS Wioski Dziecięce na całym świecie.