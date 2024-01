Paczkomat pod domem. Mieszkańcy skarżą się na hałas

Skarżyła się również na to, że urządzenie zostało umieszczone na przyłączu gazowym, co mogło być potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców. Ostatecznie paczkomat został usunięty po interwencji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powodem było właśnie to zagrożenie, a nie inne uciążliwości, na które skarżyli się mieszkańcy.