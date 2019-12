WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany e-commerce 1 godzinę temu Pakiety kurierskie dla e-commerce Pakiety kurierskie dedykowane przedsiębiorstwom z branży e-commerce są bardzo wygodnym rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Podpowiadamy, dlaczego w tym zakresie warto zdecydować się na współpracę z firmą InPost. (materiały partnera) Świetna oferta pakietów kurierskich dedykowanych e-commerce'om Pakiety kurierskie InPost dedykowane e-commerce'om, oferowane są w dwóch oferowane są w dwóch wariantach: umowie 12-miesięcznej oraz umowie 24-miesięcznej. Niezależnie od czasu trwania umowy, właściciele e-biznesów mają do wyboru jedną z czterech opcji abonamentowych: Mini Firma 25 – ten pakiet kosztuje 289,89 zł netto miesięcznie i pozwala na wysłanie maksymalnie 25 paczek w miesiącu. Dedykowany jest firmom, które stawiają pierwsze kroki w branży e-commerce;

Midi Firma 50 – ten pakiet kosztuje 579,96 zł netto miesięcznie i pozwala na wysłanie maksymalnie 50 paczek w miesiącu. Dedykowany jest firmom, które rozwijają swoją działalność w branży e-commerce;

Maxi Firma 100 – ten pakiet kosztuje 1109,82 zł netto miesięcznie i pozwala na wysłanie maksymalnie 100 paczek w miesiącu. Dedykowany jest firmom, które posiadają już doświadczenie w branży e-commerce;

Multi Firma 200 – ten pakiet kosztuje 2120,20 zł netto miesięcznie i pozwala na wysłanie maksymalnie 200 paczek w miesiącu. Dedykowany jest firmom, które bardzo aktywnie działają w branży e-commerce; Istnieje możliwość wysłania również paczek, które przekraczają abonamentowy limit miesięczny. Koszt nadana każdej kolejnej, pozapakietowej przesyłki jest równie atrakcyjny i rozpoczyna się od 11,10 zł netto. Zasady działania pakietów kurierskich oferowanych e-commerce’om przez InPost? Pakiety kurierskie InPost, dedykowane przedsiębiorstwom działającym w modelu e-commerce funkcjonują na prostych i bardzo atrakcyjnych zasadach. Najważniejszymi – z punktu widzenia właścicieli e-biznesu – są te, które pozwalają im zaoszczędzić czas oraz pieniądze. A mianowicie: szeroki wybór pakietów abonamentowych;

elastyczny cennik – wraz z rozwojem firmy cena maleje;

gwarancja braku wzrostu ceny pakietu przez okres obowiązywania całej umowy;

atrakcyjny cennik nadawania paczek pozapakietowych;

darmowe materiały do pakowania paczek;

dowolność w formie nadawania paczek: kurier lub Paczkomaty;

intuicyjny system śledzenia paczek w procesie logistycznym, a także powiadomienia e-mailowe o statusach przesyłek. Zalety pakietów kurierskich oferowanych e-commerce’om przez InPost Coraz więcej biznesów w Polsce, prowadzących sprzedaż internetową, decyduje się na współpracę z InPostem na zasadach abonamentowych pakietów kurierskich. Wśród zalet takiego rozwiązania najczęściej podkreślają: wygodną wysyłkę, opartą na dowolnej formie nadania (kurier lub Paczkomat) oraz dowolnej formie płatności – również kartą oraz Blikiem;

bardzo szybką dostawę przesyłki do klienta – 98% paczek trafia do zamawiających już dzień po nadaniu;

elastyczny cennik na preferencyjnych warunkach, pozwalający na zmniejszenie cen abonamentu wraz ze wzrostem firmy i atrakcyjny koszt nadania paczek, które wykraczają poza wybrany pakiet;

zagwarantowany niski koszt przesyłki (już od 10,10 zł netto za paczkę) przez cały okres obowiązywania umowy;

zagwarantowany niski koszt przesyłki (już od 10,10 zł netto za paczkę) przez cały okres obowiązywania umowy;

dostęp do intuicyjnego systemu, pozwalającego i sprzedającemu i kupującemu śledzić paczkę w całym procesie dostawy. Dzięki tak wielu atrakcyjnym możliwościom właściciele e-commerce'ów zauważają wyraźne oszczędności czasu i pieniędzy.